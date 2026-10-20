"Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi" sergisi sanatseverlerle buluştu

Adıyaman'da 8 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi" sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Adıyaman'da Lukianos Sanat İnisiyatifi tarafından düzenlenen "Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi" adlı sergi, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 19 Ekim'de açılışı yapılan sergide, 8 sanatçının farklı çalışmalarından oluşan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatın farklı yönlerini bir araya getiren sergi, ziyaretçilere eserleri yakından inceleme fırsatı sunuyor. Sergide Abdülmusa Yönyol, Alhan Tanrıverdi, Berfin Büyüktaş, Berfin Dolaş, Esma Uçar, Nupelda Çelik, Yasir Aktoprak ve Yusuf Aktoprak'ın eserleri yer alıyor.

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Sergiye tüm halkı davet eden Resim Öğretmeni Berfin Dolaş, "Çalışmalarımda geri dönüştürülebilir malzemeler ve yağlı boya kullanıyorum. Kuantizm üzerine çalışıyor, vidalar aracılığıyla kendi kültürümü ve kültürel hafızamı yansıtan eserler üretiyorum. Ayrıca kuş bakışı görüntüler üzerine de çalışıyorum. Lukianos adında yeni kurulan 8 kişilik bir sanat inisiyatifimiz var. Güzel bir sergi hazırlamaya çalışıyoruz. Sergimiz 23 Ekim'e kadar açık. Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.

Sergideki çalışmaların deprem hafızasını ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen gerçekleri yansıttığını belirten Lukianos Sanat İnisiyatifi Kurucusu Yusuf Aktoprak, "Hafıza üzerine çalışıyorum. Bu serinin genel adı ‘Halının Altına'. Bizde ‘halı altına atmak' diye bir deyim var. Burada birçok şeyin artık halının altına sığmadığını ve gün yüzüne çıkması gerektiğini anlatıyorum. Yeni gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir derdimiz var. Burada gördüğünüz çalışma, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye genelinde depremin simgesi hâline gelen saat kulemiz. Burası tamamen depremin hafızası hâline geldi. Aynı zamanda kendi portremi çizdiğim ve şiirlerle anlattığım bir hafıza çalışmam da var. Genellikle dijital sanat ve halı üzerine çalışıyorum. Çalışmalarımızı cuma gününe kadar ziyaret edip görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Sergideki eserleri beğendiğini ve özellikle depremi hatırlatan çalışmaların kendisini etkilediğini belirten vatandaş Irmak Vural, "Çok güzel eserler var. Özellikle depremi anımsatan birçok çalışma olduğu için çok hoşuma gitti. Bu hafızayı taşıyabilmek ve sanatçıların yaşadıkları tüm acılara rağmen pes etmeden, yorulmadan üretmeye devam etmeleri benim için çok önemli. Eminim buraya gelen herkes de benzer duygular hissedecektir. Bu nedenle herkesin sergiyi ziyaret etmesini isterim. Burada yalnızca boya ve tuvalle yapılan eserler yok. Halı üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra çivilerle oluşturulan halılar da çok ilgimi çekti. Hepsi çok güzeldi. Sanatçı arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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23 Ekim'e kadar açık kalacak sergi, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.