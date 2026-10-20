Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri ATSO Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi

        ATSO Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        ATSO Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleştirildi.

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, oda yönetimi ve meclis üyeleri bir araya gelerek olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Meclis Başkanı Abdulgani Bereket’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, oda yönetimi ile meclis üyelerinin katılımıyla meclis çalışmaları kapsamında bir araya gelindi. Toplantı, üyelerin iştirakiyle gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Adıyaman’ın ticari ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki iş dünyasının temsil edilmesi ve üyeler arasındaki istişare ortamının sürdürülmesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        ATSO Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Benzer Haberler

        "Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi" sergisi sanatseverlerle buluştu
        "Güneşe Karşı: Ruhun İlk Sesi" sergisi sanatseverlerle buluştu
        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 tutuklama
        Adıyaman'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 tutuklama
        Adıyaman'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasının kamera kayd...
        Adıyaman'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasının kamera kayd...
        Silahlı kavga soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
        Silahlı kavga soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı