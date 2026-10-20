Bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi 1418. Sokak'ta İrfan Y.'nin kullandığı bisiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.