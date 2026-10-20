Kendini asan genç kurtarılamadı
Adıyaman'da, 10 gün önce kendini asması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da, 10 gün önce kendini asması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde 23 yaşındaki M.S K., 10 Ekim günü belirlenemeyen bir nedenle kendini astı. Ağır yaralanan genç, önce Kahta Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.S.K., 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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