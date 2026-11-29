Kazara kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'da oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman’da oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım tarihinde Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Uçar, tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş almış ve Uçar, başından vurulara ağır yaralanmıştı.
Oktay Uçar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Oktay Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
İncelemeleri tamamlanan Oktay Uçar’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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