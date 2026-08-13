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        Milletvekili Alkayış'tan AK Parti'nin kuruluş yıldönümü açıklaması

        –AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, partisinin 25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Milletvekili Alkayış'tan AK Parti'nin kuruluş yıldönümü açıklaması

        –AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, partisinin 25. Kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

        Alkayış, mesajında, AK Parti'nin Türk siyasi tarihi içerisinde önemli bir yerinin bulunduğunu ve asra damga vurduğunu belirtti.

        AK Parti'nin milletin teveccühüyle güç kazandığını anlatan Alkayış, bu desteğin milletin huzur, refah, atılım ve kalkınma olarak yansımaya devam edeceğini aktardı.

        Partisinin 25. kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını ifade eden Alkayış, "Tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla bu çeyrek asırda Türkiye için önemli yatırımlar yapan, yüzlerce projeyi uygulamaya koyan, ülkemizin müreffeh bir düzeye erişmesi için gayret gösteren Partimiz, bu süre içerisinde insanımızın önündeki birçok engeli ve yasaklamaları da kaldırarak milletimizi rahatlatmış ve demokrasinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, tarım ve ekonomi gibi alanlarda edinmiş olduğu kazanımlarda AK Parti'nin ciddi bir paya sahip olduğuna işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:

        "AK Parti iktidarında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yol alan ülkemiz, artık eskisi gibi kendisine verilen rolü oynayan değil, dünya siyasetinin rotasını belirleyen ve mazlumların sesi olan bir vatandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla bütünleşmiş olan Ak Dava memleketimizin her bir bucağına götürdüğü proje, destek ve kaynaklarla insanımızın takdirini kazanmış ve bundan sonra da ortaya koyacağı çalışmalarla vatandaşlarımızın gönüllerinde taht kurmaya devam edecektir."

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