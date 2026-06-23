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        Yeşilay Adıyaman Şubesi 6 ayda 92 bin kişiye ulaştı

        Yeşilay Adıyaman Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet gerçekleştirerek 92 bin 424 kişiye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Yeşilay Adıyaman Şubesi 6 ayda 92 bin kişiye ulaştı

        Yeşilay Adıyaman Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet gerçekleştirerek 92 bin 424 kişiye ulaştı.

        Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, düzenlediği basın toplantısında, şubenin Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) 6 aylık çalışmaları değerlendirildi.

        Tunç, bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler, spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, turnuvalar ve farkındalık programları düzenlediklerini belirtti.

        Şube bünyesinde 8 ilçede temsilcilik bulunduğunu ifade eden Tunç, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Tunç, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet gerçekleştirerek 92 bin 424 kişiye ulaştıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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