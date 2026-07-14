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        Ağrı Valisi Bozkurt, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Ağrı Valisi Bozkurt, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Valilikce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yıldönümü dolayısıyla Merkez Şehitliği'ne ziyaret programı yapıldı.

        Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Vali Bozkurt, 15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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