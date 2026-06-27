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        Ağrı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Ağrı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı otomobil, Eleşkirt-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle 21 ADH 214 plakalı otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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