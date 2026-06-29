Ağrı'da haziranın sonunda karla kaplı olan yayla yolları göçerler için açılıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı Aladağlar'da kardan kapalı olan yayla yolları hayvancılık yapan göçer aileler için haziran ayının sonlarında ulaşıma açılıyor.





Son zamanların en çok kar yağışını alan Ağrı'da, yüksek kesimlerde halen kıştan kalma günler yaşanıyor.



Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde kış mevsimi boyunca yoğun karla mücadele çalışması yürüten İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarına haziran ayının sonlarında da devam ediyor.



Yurdun birçok bölgesinde yaz mevsimi yaşanırken, Ağrı-Van sınırına yakın bölgedeki Aladağlar'ın yaklaşık 3 bin 200 rakımlı bölgesinde kapalı olan yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor.



Ekiplerce yolların ulaşıma açılıp düzeltilmesiyle göçer aileler de yaylalara gelmeye başladı.



- Kar mesaileri devam ediyor



Kepçe operatörü Sedat Taşdemir, AA muhabirine, kentte çok zorlu bir kışı geride bıraktıklarını ancak karla mücadele çalışmasına devam ettiklerini söyledi.



Yayla yollarında da önceki yıllara göre karın çok olduğunu belirten Taşdemir, şöyle konuştu:



"Kış boyunca 7/24 gece gündüz demeden yolları açtık. Haziran ayının sonlarındayız ama daha yayla yollarında kar var. Yolları açmaya çalışıyoruz, göçerler de yaylaya geliyorlar. Geçen sene burada kar yoktu, yol tertemizdi, sadece düzenleme yapmıştık. Bu sene çok kar var, bir iki yayla yolunu açtık, diğerlerini de açıyoruz."



- Göçerler yaylaya bir ay geç çıktı



Greyder operatörü Cihan Bağlan da yaz kış demeden vatandaşların memnuniyeti için çalışma yaptıklarını anlattı.



Iğdırlı göçer Enver Çarboğa ise bu seneye göre önceki yıllarda bir ay önce yaylaya çıktıklarını ifade ederek, "Biz her sene bu yaylayı kiralıyoruz. Önceki yıllarda burada fazla kar olmazdı ama bu sene kış çetin geçti. Kar çok fazla olduğu için yaylaya bir ay geç çıkabildik. Ekipler yolları açıyor. Yarın ailelerimizle yaylaya çıkacağız. Burada hava her an değişebiliyor. Burası çok yüksek ve bazı yıllar eski kar ile yeni kar üst üste geliyor." diye konuştu.

