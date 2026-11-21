Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, meslek hayatında 42 yılını eğitime adayan emekli öğretmen Hayriye Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Şube Müdürü Büşra Çağlar ve öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette Çakan, Kaya'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Kaya'nın 42 yıllık meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu belirten Çakan, fedakârlığı, emeği ve eğitim camiasına kazandırdığı değerli hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, geçmiş yıllara ilişkin mesleki hatıralar paylaşıldı. Öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller ve öğrencilerinin hayatında bıraktığı izlerle daima hatırlanacağını ifade eden Çakan, emekli ve görevdeki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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Emekli öğretmen Hayriye Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çakan ve beraberindeki heyete teşekkür etti, tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.