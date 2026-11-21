Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizler içerisinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizlerin içerisinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Giriş: 21.11.2026 - 21:34 Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizlerin içerisinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ülkeye giriş yapan 3 kişinin valizlerinde arama yapıldı.
Aramalarda valizlerin alt kısımlarına gizlenmiş 13 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
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