Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Balık Gölü, her yıl kış mevsiminde yaklaşık 4 ay buzla kaplanıyor.

Kışın sert geçtiği 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü henüz donmasa da etrafındaki dağlar karla kaplandı.

Yıl boyunca çok sayıda doğa tutkununun ilgi gösterdiği göl ve çevresi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.