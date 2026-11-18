Ağrı'daki saklı güzellik Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar karla kaplandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Balık Gölü, her yıl kış mevsiminde yaklaşık 4 ay buzla kaplanıyor.
Kışın sert geçtiği 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü henüz donmasa da etrafındaki dağlar karla kaplandı.
Yıl boyunca çok sayıda doğa tutkununun ilgi gösterdiği göl ve çevresi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
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