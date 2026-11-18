Türk Kızılayın 351. kan alma birimi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyete geçen kan alma birimi için program düzenlendi.

Yeni birimle Doğubayazıt'ta yaşayanların kan bağışına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Kızılay olarak temel amaçlarının iyiliği büyütmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 130 bin nüfuslu Doğubayazıt'ta kan alma birimi olmasının önemli olduğunu belirten Saygılı, "Türkiye genelinde 351 kan bağışı noktasında toplanan kanların gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından 1176 kamu ve özel hastaneye ulaşmasını sağlıyoruz. Kırmızı yelekliler gece gündüz, 7 gün 365 gün esasına göre çalışma yapıyor." dedi.

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Kızılay ekiplerinin yılın 365 günü kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Saygılı, her kan bağışı için üç fidan dikilmesi yönünde Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını ifade etti.