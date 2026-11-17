Ağrı'da bir kişinin ayakkabısında 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi, ayakkabısına gizlediği 380 gram uyuşturucuyla yakalandı.
Giriş: 17.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi, ayakkabısına gizlediği 380 gram uyuşturucuyla yakalandı.
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı'nda bir kişinin ayakkabısında arama yapıldı.
Ayakkabıda 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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