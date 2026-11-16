Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valiz içerisinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Giriş: 16.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valiz içerisinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde arama yapıldı.
Valiz içerisinde zulalanmış 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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