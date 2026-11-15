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        Ağrı'da dağların zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar

        Patnos ilçesinde yüksek kesimlerde kar, dağ eteklerinde ise sonbahar renkleri etkili oluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Ağrı'da dağların zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar

        Patnos ilçesinde yüksek kesimlerde kar, dağ eteklerinde ise sonbahar renkleri etkili oluyor.

        İlçeye bağlı Aşağı Göçmez ve Çakırbey köylerinin yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü. Daha alçak kesimlerde ise ağaçlar ve araziler sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını koruyor.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kış kendini hissettirmeye başlarken, dağ eteklerinde sonbahar manzarası etkisini sürdürüyor. Aynı bölgede iki mevsimin bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın farklı renklerini bir araya getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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