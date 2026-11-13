Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da kadınlar unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatıyor

        Ağrı'da kadınlar unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatıyor

        Ağrı'da kursta eğitim alan 14 kadın, geleneksel dokuma ürünlerinin yanı sıra çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Ağrı'da kadınlar unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatıyor

        Ağrı’da kursta eğitim alan 14 kadın, geleneksel dokuma ürünlerinin yanı sıra çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Tutak ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan kadın kooperatifinde, unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığı yeniden yaşatılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden kursta, 14 kadın kursiyer ilk 2 aylık eğitim sürecinin ardından kendi ürünlerini dokumaya başladı. Kadınlar, heybe üretimiyle başladıkları çalışmalarını yün halı, yolluk, seccade, kırlent ve isimlik gibi ürünlerle sürdürüyor. Sipariş üzerine de üretim yapan kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri kadın kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

        REKLAM

        Kursta usta öğretici olarak görev yapan Naide Bağatır, kadınların dokumacılığı sıfırdan öğrendiğini belirterek, üretim sürecinin her geçen gün geliştiğini ifade etti. Kursta şu ana kadar 2 halının tamamlandığını, farklı ürünlerin üretiminin ise devam ettiğini aktardı.

        Geleneksel dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirten Bağatır, kursiyer sayısını artırarak daha fazla kadının üretime katılmasını istediklerini dile getirdi. Bağatır, "Her biri halısına bir hikaye dokuyor. Emek emek, ilmek ilmek ilerliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü
        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü
        Ağrı'da 270 yataklı hastane projesine yeni merkezler eklendi
        Ağrı'da 270 yataklı hastane projesine yeni merkezler eklendi
        Ağrı'da deprem izolatörlü 270 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Ağrı'da deprem izolatörlü 270 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Ağrı'da 425 bin fidan toprakla buluştu
        Ağrı'da 425 bin fidan toprakla buluştu
        Tutak'ta 10 Kasım anma programı düzenlendi
        Tutak'ta 10 Kasım anma programı düzenlendi
        Patnos'ta 10 Kasım'da Atatürk saygıyla anıldı
        Patnos'ta 10 Kasım'da Atatürk saygıyla anıldı