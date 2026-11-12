Ağrı'da 270 yataklı hastane projesine yeni merkezler eklendi

Ağrı’da yapımı devam eden 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin projesinde revizyona gidilerek, Tüp Bebek Merkezi, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile Anne Oteli’nin yapılması kararlaştırıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek hizmet binası olarak planlanan 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesinde, Sağlık Bakanlığının güncel sağlık tesisi standartları ve annebebek dostu hastane kriterleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda hastaneye Tüp Bebek Merkezi ve Anne Oteli eklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezlerinden biri olarak planlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin de projeye dahil edilmesi kararlaştırıldı. Projede yapılan değişiklikle doğuma yakın anne adayları ve yakınlarının konaklayabileceği Anne Oteli'nin oluşturulması planlandı. Hastanenin kantin ihtiyacının ise sağlık kampüsü içerisinde kurulacak ayrı bir sosyal yaşam alanında karşılanması hedefleniyor.

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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yapımı devam eden hastane binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.