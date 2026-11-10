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        Tutak'ta 10 Kasım anma programı düzenlendi

        Ağrı'nın Tutak İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Öğretmenevi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve ilçe protokolü katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Tutak'ta 10 Kasım anma programı düzenlendi

        Ağrı'nın Tutak İlçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Öğretmenevi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Programa Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve ilçe protokolü katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program öğrenciler tarafından "Atatürk'e Özlem" adlı şiir okunurken video gösterimi ve oratoryo sunumu gerçekleştirildi. "Mustafa Kemal'in Son Günleri" konulu sunum ve zeybek gösterisiyle devam eden program, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

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