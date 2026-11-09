Ağrı Dağı tamamen karla kaplandı
Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
Giriş: 09.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yerini kara bıraktı.
Yoğun kar yağışı 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde de etkili oldu.
Bulutların dağılmasıyla Ağrı Dağı'nın tamamen karla kaplandığı görüldü.
Yılın her mevsimi dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
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