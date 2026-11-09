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        Ağrı'da buzlanan yolda 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Ağrı'da buzlanan yolda 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan A.D., ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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