Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirildi

Taramada bazı yolcu koltuklarında tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine yapılan detaylı aramada, koltuk minderlerinin altındaki demir bölümlere özel aparatlar yardımıyla gizlenmiş 1 kilo 830 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs de risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan gümrük sahasına gelen 2 kişinin üst aramasında ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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