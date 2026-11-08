Ağrılı kadınlar yöresel lezzetleri kazanca dönüştürüyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ/FIRAT ATMACA - Ağrı'nın Hamur ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel lezzetleri satışa sunup hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretime katılarak sosyalleşiyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde Hamur Kaymakamlığınca kadınların istihdam edilmesi ve aile ekonomilerine katkı sunulması amacıyla bir süre önce Hamur Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kışların uzun sürdüğü ve imkanların kısıtlı olduğu ilçede güç birliği yapan 7 kadın, ekmek pişirmenin yanı sıra içli köfte, kete, sarma, mantı, turşu gibi yöresel ürünler üreterek satışa hazır hale getiriyor.

Yaptıkları yemek ve ürünleri kendilerine tahsis edilen kooperatif binasında satışa sunan kadınlar, buradan sağladıkları kazançla hem aile ekonomilerine destek oluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

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Kadınlardan Elif Yiğit, AA muhabirine, ilçedeki kadınların üretim yapıp sosyalleşme imkanı bulduğunu söyledi.

Ürünlerin vatandaşlarca beğenildiğini belirten Yiğit, "Desteklerinden dolayı Hamur Kaymakamımız Erkan Minuz'a çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." dedi.

- Siparişlere göre ürün yelpazesi genişliyor

Dilek Paşa Irmak da yaklaşık 7 ay önce kadınlara destek amacıyla kooperatifin kurulduğunu ifade etti.

Sipariş üzerine yemek ve çeşitli ürünlerin üretildiğini belirten Irmak, şöyle konuştu:

"Günlük olarak kete ve ekmek çıkıyor. Sabah kahvaltıları için börek ve poğaça çıkarıyoruz. Hanımlar burada çalışıyorlar, kazandıkları ücretle evlerinin ekonomisine katkı sağlıyor. Satışı yapılan ürünlerden elde edilen geliri ay sonunda kadınlara eşit şekilde veriyoruz. Şehir dışından da kete siparişi alıyoruz."

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Semiye Yiğit ise ürün yelpazelerinin çok geniş olduğunu, sipariş durumuna göre birçok yemek çeşidini yaptıklarını dile getirdi.