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        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

        Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

        Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Ağrı ile Tutak ilçesi arasındaki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürdü.

        Kar yağışıyla tarım arazileri ve köyler beyaza büründü.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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