Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.
Giriş: 08.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
Ağrı'nın yüksek kesimleri devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ağrı ile Tutak ilçesi arasındaki karlı dağlar, dronla görüntülendi.
- Kars
Kars'ta da kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürdü.
Kar yağışıyla tarım arazileri ve köyler beyaza büründü.
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