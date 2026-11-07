Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
Ağrı'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Giriş: 07.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
Ağrı'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi.
Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ