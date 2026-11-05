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        Ağrı'da öğretmenler kitap sevgisini evlere taşıyor

        Ağrı'da hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri" projesi kapsamında gönüllü öğretmenler, aileleri evlerinde ziyaret ederek çocuklarla birlikte kitap okuyor. Çay ve sohbet eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kitap okuma alışkanlığının aile ortamında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Ağrı'da öğretmenler kitap sevgisini evlere taşıyor

        Ağrı'da hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Kitap Sohbetleri" projesi kapsamında gönüllü öğretmenler, aileleri evlerinde ziyaret ederek çocuklarla birlikte kitap okuyor. Çay ve sohbet eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kitap okuma alışkanlığının aile ortamında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 45 gün önce başlatılan proje kapsamında öğretmenler, belirlenen kitapları okuyup tahlil ettikten sonra okul saatlerinin ardından öğrenci ailelerinin evlerine konuk oluyor. Öğretmenlerin öğrencilerine kitap okuma konusunda örnek olması ve bu alışkanlığın aile bireylerine de kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, aileler çocuklarıyla birlikte kitap okumaya teşvik ediliyor.

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        Proje kapsamında Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdülhalik Çakan da İbrahim Çeçen İlkokulu öğretmenleriyle birlikte öğrenci Eren Kadir Kandemir'in evini ziyaret etti. Aileyle çay eşliğinde sohbet eden öğretmenler, çocuklarla birlikte kitap okuyarak etkinliğe katıldı.

        İl Millî Eğitim Müdürü Abdülhalik Çakan, projenin öğretmenlerden yoğun ilgi gördüğünü ve okuma gruplarının kısa sürede arttığını söyledi. Öğretmenlerin yalnızca sözleriyle değil, davranışlarıyla da öğrencilere ve velilere örnek olmasını istediklerini belirten Çakan, "Öğretmenlerimizle hem kitap okumayı hem oturup sohbet etmeyi, çay içmeyi planladık. Okuyan öğretmenler, okuyan nesiller dedik. Öğretmenlerimizin rol model olma noktasında sadece sözle değil, kitap okuyarak da hem öğrencilerimize hem velilerimize örnek olmalarını arzu ediyoruz" dedi.

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        Çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesinin önemine değinen Çakan, "Günde yarım saat, 40 dakika da olsa ekranları kapatıp çocukların hayal dünyalarını geliştirecek kitaplara dalmalarını istiyoruz. İlk öğrenmenin ailede başladığını biliyoruz. Ailelerimizin de çocuklarıyla kitap okuyarak projemize destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Projenin yıl boyunca devam etmesini hedeflediklerini kaydeden Çakan, çalışmalara katılan öğretmenlere ve destek veren ailelere teşekkür etti.

        Öğrenci velisi Eren Kadir Kandemir de öğretmenlerin ev ziyaretlerinin çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sunduğunu belirtti. Öğretmenlerin desteğiyle kendilerinin de kitap okumaya başladığını anlatan Kandemir, "Bugün öğretmenlerimiz evimizi ziyaret etti. Çay ve sohbet eşliğinde kitaplarımızı okuduk, güzel vakit geçirdik. Kitap okuma projesi gerçekten çok güzel bir şey. Çocuklarımızın kültürünü, sohbetini ve ahlakını da geliştiriyor. İnşallah bu proje devamlı olur ve biz de çocuklarımız için destek olmaya devam ederiz" diye konuştu.

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        Projenin aile içindeki alışkanlıklara da yansımaya başladığını dile getiren Kandemir, çocukların artık dijital cihazlar yerine kitap okumayı tercih etmeye başladığını belirterek, "Artık telefon, tablet ya da televizyon yerine ‘Kitap açıp okuyalım mı?' diye sorular yönelmeye başladı. Bu çok güzel bir gelişme" dedi.

        Öğrenci Hiranur Doğan ise öğretmenleriyle birlikte kitap okumaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Öğretmeninin kendisini ziyaret etmesinin özgüvenini artırdığını belirten Doğan, "Öğretmenimin yanıma gelip hikaye okuması beni mutlu ediyor, özgüvenimi artırıyor. Beraber kitap okuyup etkinlikler yapıyoruz, çoğu zaman da sohbet ediyoruz. Öğretmenimle kitap okuduğum zaman kendimi daha mutlu hissediyorum. Kitap okuyarak dijital ortamdan, televizyondan ve benzeri teknolojik aletlerden de uzak duruyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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