Patnos Belediye Başkanı Taşkın: "Borç değil hizmet ürettik"

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, belediyenin geçmiş dönemden devraldığı borç yüküne rağmen yeni borç oluşturmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, mali tablo ve yapılan hizmetlere ilişkin verilerin belgeleriyle kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Patnos Belediye Meclisinin 2 Kasım 2026 tarihinde halka açık gerçekleştirilen toplantısında konuşan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, göreve geldiklerinde devraldıkları borçlar ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyenin mali durumunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaştıklarını ifade eden Taşkın, geçmiş dönemden devralınan borç miktarını yaklaşık iki yıldır çeşitli platformlarda dile getirdiklerini söyledi. Kamuoyuna açıklanan rakamların yeni olmadığını vurgulayan Taşkın, bugüne kadar paylaştıkları mali tablonun arkasında olduklarını kaydetti.

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"Mazeret üretmedik, hizmet ürettik"

Geçmiş dönemden devralınan borçların tamamı ile belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlere ilişkin mali verilerin resmî, tasdikli ve doğrulanabilir belgelerle kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirten Taşkın, belediyenin mali durumu konusunda şeffaf davranmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mali zorluklara rağmen hizmet üretmekten vazgeçmediklerini dile getiren Taşkın, belediye imkânlarını en verimli şekilde kullanarak ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediyecilik anlayışlarının geçmişten devralınan borçları hizmetlerin aksatılması için gerekçe olarak görmek olmadığını belirten Taşkın, Patnos halkının belediyenin geçmişi ve mevcut mali durumu hakkında bilgi sahibi olma hakkı bulunduğunu vurguladı.