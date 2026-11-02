Şap hastalığı nedeniyle kapalı olan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Hayvan Borsası'na girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan borsası yeniden açıldı.

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