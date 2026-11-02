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        Şap hastalığı nedeniyle kapalı olan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

        Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan borsası yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Şap hastalığı nedeniyle kapalı olan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

        Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan borsası yeniden açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Hayvan Borsası'na girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

        Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında, aşılama, kontrol ve denetim çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

        Hayvanların pasaport ve veteriner sağlık raporlarının kontrol edileceği belirtilen açıklamada, pasaportsuz hayvanların hayvan borsasına girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

        Polis ekipleri de hayvan borsasında denetimlerde bulundu.

        Ağrı Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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