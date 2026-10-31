Eleşkirt'te 40 dekarlık Güneykaya Mesire Alanı hizmete açıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaklaşık 40 dekar alan üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun parkları, kamelyaları ve farklı etkinlik alanlarıyla hazırlanan tesisin ilçe sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunması hedefleniyor.

Eleşkirt'te vatandaşların aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yaklaşık 40 dekar alana kurulan mesire alanında 60'a yakın kamelya yer alırken, bunlardan 10'dan fazlası kış mevsiminde de kullanılabilecek şekilde kapalı olarak tasarlandı. Çocuklar için farklı oyun parklarının bulunduğu alanda trambolin, masa tenisi ve dart gibi etkinlik imkânları da oluşturuldu. Yürüyüş ve bisiklet alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde düzenlenen tesis, ilçede sosyal ve sportif faaliyetler için de yeni bir buluşma noktası olacak.

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Mesire alanının açılışında konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt'e böyle bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin planlamasının geçtiğimiz aylarda İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını ve finansmanının da aynı kurum tarafından karşılandığını belirten Bozkurt, Kaymakamlık ve Belediyenin de çalışmaları yakından takip ederek, projeye destek verdiğini ifade etti. Tesisin ilçenin sosyal yaşamına katkı sunacağını belirten Vali Bozkurt, mesire alanının hemen yakınında kayak tesisi kurulmasına yönelik planlamaların da devam ettiğini açıkladı. Bozkurt, "İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt'e bir değer katacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirilen millet bahçeleri ve mesire alanlarının vatandaşların kültürel, sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap verdiğini kaydeden Vali Bozkurt, Güneykaya Mesire Alanı'nın da Eleşkirtlilerin aileleriyle vakit geçirebileceği, sosyal etkinliklere katılabileceği önemli bir alan olacağını dile getirdi. Ağrı'nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozkurt, Eleşkirt başta olmak üzere kentin diğer ilçelerinde de kültür, spor, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında yatırımların sürdüğünü söyledi. Mesire alanının kapalı kamelyaları sayesinde kış mevsiminde de kullanılabileceğini vurgulayan Bozkurt, tesisin Ağrı ve Eleşkirt'e hayırlı olmasını diledi.

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Açılışın ardından mesire alanında arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklardan Talha Eren Yetim, alanda trambolin, masa tenisi, dart, kaydırak ve salıncak gibi birçok etkinlik bulunduğunu söyleyerek, "Evde ekran başında oturmak yerine buraya gelip arkadaşlarımızla oynuyoruz. Küçük çocukların ve bizim yaşımızdaki çocukların oynayabileceği birçok park alanı bulunuyor. Burası hem güvenli hem de oyun oynamak için çok güzel bir yer. Arkadaşlarımızla eğleniyor, enerjimizi atıyoruz. Valimiz iyi ki burayı yapmış" diye konuştu.