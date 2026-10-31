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        Ağrı'da 40 dekarlık alana yapılan "Güneykaya Mesire Alanı" açıldı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla 40 dekar alan üzerine yapılan "Güneykaya Mesire Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Ağrı'da 40 dekarlık alana yapılan "Güneykaya Mesire Alanı" açıldı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla 40 dekar alan üzerine yapılan "Güneykaya Mesire Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından kurulan, içerisinde bisiklet yolu, paintball alanı, çocuk oyun alanları, açık ve kapalı kamelyaların yer aldığı "Güneykaya Mesire Alanı"nın açılışı için program düzenlendi.

        İl Müftüsü İhsan İlhan'ın dua ettiği programda, Vali Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekiler kurdele keserek mesire alanının açılışını yaptı.

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        Vali Bozkurt ve beraberindekiler alanda incelemelerde bulunarak sportif etkinlikler yapan öğrencilerle bir araya geldi.

        Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eleşkirt'e yakışır bir mesire alanını hayata geçirdiklerini söyledi.

        Mesire alanının yanına kayak tesisinin kurulması ile ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt'e değer katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirdiği birçok millet bahçesi, mesire alanları hakikaten vatandaşlarımızın her türlü türlü, kültürel, sosyal, sportif ihtiyaçlarına cevap veriyor. Güneykaya Mesire Alanı'mız da inşallah Eleşkirtli kardeşlerimize çok güzel bir değer katacaktır. Onlar için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Sosyal bir yaşam alanı olacaktır."

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        Bozkurt, il genelinde kültür, spor, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında birçok yatırımı hızlı bir şekilde hayata geçirme noktasında gece gündüz çaba sarf ettiklerini anlattı.

        Mesire alanının 40 dekar alan üzerine kurulduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu alan üzerinde yürüyüş parkları, bisiklet alanları, diğer sosyal donatılar, 60'a yakın kamelya var, bunların ondan fazlası kapalı, kış zamanlarında da kullanılabilecek şekilde ve yine çocuklarımız için birçok farklı çocuk oyun parkı ve alanları da bu tesisimizde bulunmaktadır." diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri

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