Ağrı'da bir haftada 16 aranan şahıs yakalandı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.
Giriş: 31.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.
Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem uygulandı. Olaylarla bağlantılı 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
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