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        Ağrı'da bir haftada 16 aranan şahıs yakalandı

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Ağrı'da bir haftada 16 aranan şahıs yakalandı

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 10 ruhsatsız silah ve 141 fişek ele geçirildi.

        Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili 5 kişiye idari işlem uygulandı. Olaylarla bağlantılı 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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