Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Vali Önder Bozkurt Patnos'ta Seyir Tepesi'ne hayran kaldı

        Vali Önder Bozkurt Patnos'ta Seyir Tepesi'ne hayran kaldı

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri kapsamında Patnos'a gelerek kamu kurumlarını ve ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Vali Önder Bozkurt Patnos'ta Seyir Tepesi'ne hayran kaldı

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilçe ziyaretleri kapsamında Patnos’a gelerek kamu kurumlarını ve ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

        Ziyaret boyunca sergilediği samimi tavır ve içten konuşmalarıyla dikkat çeken Vali Bozkurt, Patnos’ta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Önder Bozkurt’un Patnos ziyaretine AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi katıldı. Ziyarette ilçe protokolü de eksiksiz şekilde hazır bulundu.

        REKLAM

        Program kapsamında Patnos Kaymakamlığı, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bozkurt, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye seyir terasına geçen Bozkurt, burada devam eden çalışmaları yakından inceledi. Seyir Tepesi projesini hayranlıkla izleyen Vali Bozkurt, projenin Patnos’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın’a yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Vali Bozkurt, Patnos Sporcu Fabrikası ile Acil Sağlık Ek Binası ve bağlantı tünelinde de incelemelerde bulunarak projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bozkurt, ilçede yapımı devam eden hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

        REKLAM

        Patnos’taki temasları sırasında vatandaşlarla ve yetkililerle kurduğu samimi iletişimle de öne çıkan Vali Bozkurt’un ziyareti, ilçede sürdürülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı. Ağrı Valiliğinin, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yatırımları yakından takip etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek
        Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek
        Sahneledikleri oyunun geliriyle ilkokulu baştan sona yenilediler
        Sahneledikleri oyunun geliriyle ilkokulu baştan sona yenilediler
        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı
        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı
        Murat Kanyonu'nda 60 metre yükseklikte nefes kesen gösteri
        Murat Kanyonu'nda 60 metre yükseklikte nefes kesen gösteri
        Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
        Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
        Başkan Taşkın'dan Sırrı Sakık'a tepki: "Patnos halkından özür dilemesini be...
        Başkan Taşkın'dan Sırrı Sakık'a tepki: "Patnos halkından özür dilemesini be...