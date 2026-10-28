Murat Kanyonu'nda 60 metre yükseklikte nefes kesen gösteri

Yürüyüş öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Uçar, kayalıklara yaklaşmamak ve güvenliği sağlamak amacıyla hattın yaklaşık 100 metrelik bölümünde yürüdüklerini kaydetti. Highline sporunda ana ipin yanı sıra yedek güvenlik hattı kullandıklarını anlatan Uçar, sporcuların emniyet kemerleriyle ana ipe bağlanarak yürüyüş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan highline sporcusu Enes Uçar, yaklaşık 6 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek Diyadin Kanyonu’na kaymakamın daveti üzerine geldiklerini söyledi. Kanyonda yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve yerden 5060 metre yükseklikte bir hat kurduklarını aktaran Uçar, bölgenin derinlik algısı bakımından etkileyici olduğunu ifade etti.

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