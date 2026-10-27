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        Doğu'nun Ihlara Vadisi Murat Kanyonu'nda doğa ve yöresel kültür aynı etkinlikte buluştu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü, 5 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılması ve turizm potansiyeline katkı sunulması hedeflendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Doğu'nun Ihlara Vadisi Murat Kanyonu'nda doğa ve yöresel kültür aynı etkinlikte buluştu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü, 5 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılması ve turizm potansiyeline katkı sunulması hedeflendi.

        Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen program, Köprü Kaplıcaları mevkisinden başladı. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüş, mesire alanında sona erdi. Programa Vali Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklerde ip üzerinde denge ve highline gösterileri ile yamaç paraşütü faaliyetleri gerçekleştirildi. Halk eğitim kursları ve Aile Destek Merkezlerinde hazırlanan yöresel ürünler tanıtılırken katılımcılara halise, Ağrı döneri, gırar, bal ve seralarda yetiştirilen domatesler ikram edildi. Çocuklara yönelik spor etkinlikleri de düzenlendi.

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        "Diyadin'in doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyoruz"

        Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, etkinliğin ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Valiliğimiz koordinasyonunda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Murat Kanyonu yürüyüşünün bu yıl dördüncüsünü Diyadin ilçemizde düzenliyoruz. Köprü Kaplıcaları mevkisinden başlayan 8 kilometrelik yürüyüşümüzü mesire alanında tamamladık. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar her kesime hitap eden etkinliklerle yöremizin doğal güzelliklerini ve yerel mutfağını tanıtmak istiyoruz" dedi.

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        "Diyadin'in turizm potansiyeli oldukça yüksek"

        Etkinliğe il ve ilçe genelinden 5 bini aşkın kişinin katıldığını ifade eden Korkusuz, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle ilçedeki sosyal etkinlikleri artırmayı hedeflediklerini söyledi. Diyadin'in kaplıcaları, Tendürek Dağı, Murat Kanyonu ve Murat Nehri çevresindeki doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Korkusuz, farklı bölgelerden gelen ziyaretçiler ve sosyal medya içerik üreticilerinin katkısıyla ilçenin tanıtımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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