Düğün davetiyesi götürdükleri araç takla attı; 3'ü çocuk 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra, Patnos Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Muş Malazgirt’ten yola çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, virajı alamayıp takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Takla atan araçtaki 3’ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

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