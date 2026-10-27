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        120 metre genişliğinde 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyüş

        AĞRI'nın Diyadin ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'nde highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale gösteri yaptı. 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyen sporcular, zaman zaman rüzgarın azizliğine uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:23 Güncelleme:
        120 metre genişliğinde 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyüş

        AĞRI’nın Diyadin ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü'nde highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale gösteri yaptı. 60 metre derinliğindeki kanyonda halat üzerinde yürüyen sporcular, zaman zaman rüzgarın azizliğine uğradı.

        Ağrı Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Köprü Kaplıcaları mevkisinden başladı. Vali Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü, yaklaşık 8 kilometrelik parkurun ardından mesire alanında sona erdi.

        'AĞRI'DA İLK KEZ BU FAALİYETİ YAPTIK'

        Yürüyüşün ardından highline sporcuları Enes Uçar ile Sedat Kale kısa bir gösteri yaptı. 120 metre genişliğinde 60 metre derinliğindeki kanyona halat çeken sporcular yürümeye çalıştı. Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan sporcuları izleyenler nefeslerini tuttu. İp üzerinde yürüme sporu yaptığını belirten Enes Uçar, "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'ndayız. Kaymakam beyin davetiyle geldik. Yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir hat kurduk. Yerden yüksekliği 50-60 metre civarında" dedi.

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        Sedat Kale ise "İp üzerinde yürüme sporudur. Biz bunu ekip olarak Türkiye'de 15 yıldır yapıyoruz. Ağrı'da ilk defa bu faaliyeti yaptık" diye konuştu.

        Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, Ağrı Valiliği koordinasyonunda güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Antalya'dan getirilen ip üzerinde denge sağlama Highline sporu, yamaç paraşütçüleri, gençlerimizden çocuklarımıza, yaşlılarımızdan yetişkinlerimize yerel lezzetlerimizin sunulduğu güzel bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Yürüyüşte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        Kanyonda yamaç paraşütü de yapıldı. Halk Eğitim kursları ve Aile Destek Merkezlerinde hazırlanan yöresel ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılara halise, Ağrı döneri, gırar, bal ve seralarda yetiştirilen domatesler ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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