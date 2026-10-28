Başkan Taşkın'dan Sırrı Sakık'a tepki: "Patnos halkından özür dilemesini bekliyoruz"

Ağrı'da Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a tepki göstererek geçmiş dönemdeki belediye yönetimini eleştirdi. Belediye borçları, icra dosyaları, satıldığı belirtilen arsalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşkın, Sakık'ı Patnos halkından özür dilemeye davet etti.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yaptığı basın açıklamasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Patnos'ta yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. Taşkın, Patnos halkı ve belediye başkanı olarak Sakık'tan teşekkür ve özür beklediklerini ifade ederek, geçmiş dönemdeki belediye yönetimine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

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"Sırrı Sakık'ın Patnos'ta eleştirilerde bulunması manidar"

Açıklamasında Sırrı Sakık'ın Patnos'a gelerek mevcut durum üzerinden eleştirilerde bulunmasını manidar bulduğunu belirten Başkan Taşkın, geçmiş dönemde yaşanan sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Taşkın, Patnos halkının geçmiş yıllarda yaşanan sorunların hesabının verilmesini beklediğini savunarak, Sakık'ı kendi dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya ve vatandaşlardan özür dilemeye davet etti.

Bırakılan borç, satılan belediye arsaları ve icra dosyaları gündeme geldi

Başkan Taşkın, basın açıklamasını gerçekleştirdiği alanda daha önce 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtilen, içerisinde 60 dükkân ve konferans salonunun bulunduğu bir yapının yer aldığını ifade etti.

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Söz konusu yapının geçmiş dönemde belirli kesimlere rant sağlandığı ve peşkeş çekildiği iddiasıyla yıkıldığını öne süren Taşkın, alanla ilgili şu anda 175 haciz bulunduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 150 milyon lira değerinde olduğunu belirttiği bir yerin icra yoluyla 6 milyon lira gibi düşük bir bedelle satıldığını iddia eden Taşkın, yaşananların Patnos'un ekonomik kaynakları açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

"Belediyeyi 1 milyar 357 milyon lira borçla devraldık"

Belediyenin mali durumuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Taşkın, göreve geldiklerinde belediyeyi 1 milyar 357 milyon lira borçla devraldıklarını söyledi.

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Borç miktarına ilişkin noter tasdikli belgeyi vatandaşlara gösterdiğini belirten Taşkın, açıklamalarının belgelere dayandığını ifade etti.

Taşkın ayrıca, geçmiş dönemde Derecik bölgesindeki çöp alanıyla ilgili yaklaşık 500 milyon liralık haciz bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu borçların tamamının önceki belediye yönetimi döneminden kaynaklandığını savunan Taşkın, bu konuların kamuoyunca bilinmesi gerektiğini belirtti.

İleri sürülen borç, haciz ve satış rakamlarına ilişkin ayrıntılı mali kayıtlar ise açıklamanın ardından kamuoyunun değerlendirmesine sunulması beklenen başlıklar arasında yer aldı.

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"Patnos'u harabeye çevirdiler"

2019 yerel seçimlerinde Sırrı Sakık'ın partisinin adayına destek verdiğini ve o dönemde siyasi tercihler konusunda kefil olduğunu söylediğini hatırlatan Taşkın, geçmiş beş yıllık belediye yönetimini eleştirdi.

Taşkın, söz konusu dönemde Patnos'un yollarının bozulduğunu, ilçenin bakımsız kaldığını ve belediyenin ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bırakıldığını iddia etti.

Mevcut yönetim olarak bu sorunların üstesinden gelmek ve ilçeye yeni hizmetler kazandırmak için çalıştıklarını belirten Taşkın, geçmiş dönemde yaşananların sorumluluğunun da kamuoyunda tartışılması gerektiğini söyledi.

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Kasaplar Çarşısı ve belediyenin hizmetleri vurgulandı

Başkan Taşkın, Erciş Caddesi üzerindeki Kasaplar Çarşısı'nda 20 dükkanı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını aynı zamanda şu an Zeki Çelik Caddesi'nde de 20 dükkan yapımına başlandığını en kısa zamanda da bitirip vatandaşlarının hizmetine sunacaklarını belirtti. Belediye olarak ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Taşkın, yapılan hizmetlerin yerinde görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sırrı Sakık'ı Patnos'ta ağırlamak istediklerini belirten Taşkın, ilçede hayata geçirilen çalışmaları göstermek için bir günlük sürenin bile yeterli olmayacağını savundu.

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Taşkın, Sakık'ın yapılan hizmetleri yerinde görmesi hâlinde belediye yönetimine teşekkür edeceğini düşündüğünü ifade ederek, Patnos'ta gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyunda daha fazla görünür olması gerektiğini söyledi.

Otogar arkasındaki arsa satışı da gündemde

Açıklamasında Patnos Otogarı'nın arkasındaki belediyeye ait bir arsayı da gündeme getiren Taşkın, dönümü yaklaşık 60 milyon değerinde olan bir yerin sadece 500 bin lira gibi düşük bir bedelle icra yoluyla elden çıkarıldığını öne sürdü.

Taşkın'dan Sakık'a özür çağrısı

Açıklamasının sonunda Sırrı Sakık'a yeniden çağrıda bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, hem kendisinden hem de Patnos halkından özür dilenmesini beklediklerini ifade etti.

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Taşkın, geçmiş dönemde yaşandığını öne sürdüğü mali sorunların ve ilçenin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, Patnos'ta yapılan hizmetlerin yerinde görülmesi için Sakık'ı ilçeye davet etti.