Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlarda sporcular, performanslarıyla dikkat çekti.

Ağrı’da Okul Sporları Kros Müsabakaları, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla tamamlandı.

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