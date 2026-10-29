Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek

        Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek

        Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından düzenlenen kil atölyesi etkinliğinden elde edilen bağışlar, 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek

        Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından düzenlenen kil atölyesi etkinliğinden elde edilen bağışlar, 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak.

        Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve katılımcılar kil çalışması yaptı. Sanatsal üretimin dayanışmayla buluştuğu organizasyonda, elde edilen bağışların aşevi projesi kapsamında değerlendirilmesi amaçlandı.

        "Sanatın ve dayanışmanın iyilikle buluştuğu bir etkinlik"

        Türk Kızılay Kadın Ağrı Başkanı Neslihan Taşdemir Yerlikaya, etkinliğin gönüllülük ve paylaşma anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bağışların ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara katkı sunacağını ifade etti. Yerlikaya, organizasyona destek veren gönüllülere, katılımcılara ve protokol üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Sahneledikleri oyunun geliriyle ilkokulu baştan sona yenilediler
        Sahneledikleri oyunun geliriyle ilkokulu baştan sona yenilediler
        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı
        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı
        Murat Kanyonu'nda 60 metre yükseklikte nefes kesen gösteri
        Murat Kanyonu'nda 60 metre yükseklikte nefes kesen gösteri
        Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
        Ağrı'da okul sporları kros müsabakaları tamamlandı
        Başkan Taşkın'dan Sırrı Sakık'a tepki: "Patnos halkından özür dilemesini be...
        Başkan Taşkın'dan Sırrı Sakık'a tepki: "Patnos halkından özür dilemesini be...
        Ağrı ve Ardahan'da yerleşim yerleri sisle kaplandı
        Ağrı ve Ardahan'da yerleşim yerleri sisle kaplandı