Kızılay Kadın Ağrı'dan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne destek

Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından düzenlenen kil atölyesi etkinliğinden elde edilen bağışlar, 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak.

Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve katılımcılar kil çalışması yaptı. Sanatsal üretimin dayanışmayla buluştuğu organizasyonda, elde edilen bağışların aşevi projesi kapsamında değerlendirilmesi amaçlandı.

"Sanatın ve dayanışmanın iyilikle buluştuğu bir etkinlik"

Türk Kızılay Kadın Ağrı Başkanı Neslihan Taşdemir Yerlikaya, etkinliğin gönüllülük ve paylaşma anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bağışların ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara katkı sunacağını ifade etti. Yerlikaya, organizasyona destek veren gönüllülere, katılımcılara ve protokol üyelerine teşekkür etti.