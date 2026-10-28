Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Kazada sürücü Muhammed Uçar hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2 kız kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen bilgilere göre kaza, İshak Paşa Sarayı yolunda 26 Ekim'de meydana gelmişti. Muhammed Uçar'ın kullandığı otomobilde seyir halindeyken yapılan video çekimi sırasında kaza meydana geldi. Görüntülerde, yolculuk sırasında yapılan çekimin bir anda kazayla kesildiği ve araçtakilerin büyük panik yaşadığı anlar yer aldı.

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