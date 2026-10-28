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        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının öncesinde araçta video çekildiği ortaya çıktı. Arka koltukta yapılan çekim sırasında meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Doğubayazıt'taki feci kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının öncesinde araçta video çekildiği ortaya çıktı. Arka koltukta yapılan çekim sırasında meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgilere göre kaza, İshak Paşa Sarayı yolunda 26 Ekim'de meydana gelmişti. Muhammed Uçar'ın kullandığı otomobilde seyir halindeyken yapılan video çekimi sırasında kaza meydana geldi. Görüntülerde, yolculuk sırasında yapılan çekimin bir anda kazayla kesildiği ve araçtakilerin büyük panik yaşadığı anlar yer aldı.

        Kazada sürücü Muhammed Uçar hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2 kız kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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