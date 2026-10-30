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        Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

        Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

        Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.

        Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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