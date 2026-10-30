Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.
Giriş: 30.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
Ağrı'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada denetim ve operasyonlar yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız 10 silah ve 141 fişek ele geçirildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
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