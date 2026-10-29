Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu’nda kutlama programı düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.
Okulda düzenlenen törende öğretmenler ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünün gururunu yaşayan öğrenciler, bayraklarla gerçekleştirdikleri yürüyüşle bayram sevincini hep birlikte paylaştı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Cumhuriyet’in önemi bir kez daha vurgulanırken öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.
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