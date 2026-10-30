Ağrı'da binlerce kişi aynı saatte kitap okuyacak
Ağrı'da kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 30 Ekim'de saat 20.00'de kent genelinde kitap okuma etkinliği düzenlenecek.
Ağrı’da kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 30 Ekim’de saat 20.00’de kent genelinde kitap okuma etkinliği düzenlenecek.
Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ağrı Okuyor Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle her yaştan vatandaşın kitaplarla buluşması hedefleniyor.
Proje çerçevesinde 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de tüm vatandaşlar kitap okumaya davet edildi. Etkinlikle okuma alışkanlığının günlük yaşamda daha fazla yer edinmesi ve toplum genelinde okuma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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