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        Eleşkirt Güneykaya mesire alanı törenle hizmete açıldı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir yaşam alanı olan Eleşkirt Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Eleşkirt Güneykaya mesire alanı törenle hizmete açıldı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir yaşam alanı olan Eleşkirt Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı.

        Toplam 40 dekar alan üzerine kurulan tesisin açılış törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Finansman ve takip yerelden sağlandı

        Törende konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yeşil Şehir" vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti. Tesisin planlama ve finansal desteğinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını belirten Vali Bozkurt, yerelde ise İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi’nin projeyi yakından takip ederek büyük destek verdiklerini ifade etti.

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        Kış şartlarına uygun kamelyalar ve sosyal donatılar

        Hizmete alınan mesire alanının zengin altyapısına vurgu yapan Vali Bozkurt, projenin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Mesire alanımız 40 dekar alan üzerine kurulmuş olup, yürüyüş parkları, bisiklet alanları ve diğer sosyal donatıları barındırıyor. Vatandaşlarımızın kullanımı için 60'a yakın kamelya inşa ettik. Bunların 10'dan fazlası kapalı konseptte tasarlandı; böylece hemşehrilerimiz kış zamanlarında da bu alanlardan rahatlıkla faydalanabilecek. Ayrıca ekranlarda da görüldüğü üzere, çocuklarımız için birçok farklı çocuk oyun parkı ve eğlence alanı bu tesisimizde yer alıyor."

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        Güneykaya'ya kayak tesisi müjdesi

        Konuşmasında bölgeye yönelik yeni bir yatırımın da müjdesini veren Bozkurt, mesire alanının hemen sol tarafında bulunan arazi için planlamaların sürdüğünü belirtti. Bozkurt, "Hemen yanı başımızda bulunan alana bir kayak tesisi yapma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da başardığımız zaman yalnızca Ağrı ve Eleşkirt ilçemize değil, tüm bölgeye hitap ederek buraları bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

        Vali Bozkurt, Ağrı ili ve ilçelerinde kültürel, sportif, turizm, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımları hızla hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tesisin yapımında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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