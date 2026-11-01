Ağrı'da şarampole devrilen ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 18:14 Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 EK 919 plakalı hafif ticari araç, Aşağıgöçmez köyü yolunda elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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