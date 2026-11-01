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        Patnos'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Patnos'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 72 EK 919 plakalı araç, ilçe merkezinden Yukarıgöçmez köyü istikametine seyir halindeyken Aşağıgöçmez köyü mevkiinde kontrolden çıktı.

        Elektrik direğine çarpan araç, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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