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        Ağrı'da kadın emeği kooperatifle ekonomiye kazandırılıyor

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde kadın kooperatifi, yöresel ürünlerden el sanatlarına uzanan üretim çalışmalarıyla kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor. Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen kurslarla da çocuklar ve gençler farklı alanlarda eğitim alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Ağrı'da kadın emeği kooperatifle ekonomiye kazandırılıyor

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde kadın kooperatifi, yöresel ürünlerden el sanatlarına uzanan üretim çalışmalarıyla kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor. Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen kurslarla da çocuklar ve gençler farklı alanlarda eğitim alıyor.

        Tutak Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi, kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve üretime katılmalarına imkan sağlıyor. Merkezde el sanatları, halı ve kilim dokuma kurslarının yanı sıra gitar, piyano ve spor eğitimleri de düzenleniyor. 2026 yılında kurulan kadın kooperatifi ise ilçenin kültürel mirasını yaşatmayı ve kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

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        Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, ilçenin kültüründe önemli bir yere sahip olan halı ve kilim dokumacılığını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Kooperatifin kadın emeğini yerel ekonomiye ve aile bütçelerine katkı sağlayacak bir değere dönüştürmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Coşkun, merkezde 10'un üzerinde kursun devam ettiğini ve yüzlerce kadının bu faaliyetlerden yararlandığını kaydetti. Kadınların ortaya çıkardığı ürünlerin daha kaliteli ve yenilikçi hale gelmesini istediklerini belirten Coşkun, çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

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        "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur"

        Tutak Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Kılıç Çiftçi, kooperatifin 2026 yılında Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un öncülüğünde ve Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun'un destekleriyle kurulduğunu söyledi. İlk olarak halı ve kilim dokumacılığıyla üretime başladıklarını belirten Çiftçi, daha sonra yöresel yemekleri ve el sanatlarını da çalışmalarına dahil ettiklerini ifade etti.

        Kooperatifte kulak mantısı, bohça mantısı, baklava, kete ve su böreği gibi yöresel lezzetler hazırladıklarını anlatan Çiftçi, yaprak sarmasını hem zeytinyağlı hem de etli olarak yaptıklarını, tel peynirini ise köylerden temin ettiklerini kaydetti. Üretim sürecinde köylerde yaşayan kadınların da kendilerine destek verdiğini belirten Çiftçi, ihtiyaç duyduklarında diğer kadınlarla iş birliği yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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        Kadın dayanışmasının önemine dikkat çeken Çiftçi, tüm kadınları kooperatife davet ederek, "Kadınlar birlik oldu mu onların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadın kadının kurdu değil, yurdudur. Biz bu sloganla devam ediyoruz" dedi.

        "Burada hem yeni şeyler öğreniyor hem de arkadaş ediniyoruz"

        Aile Destek Merkezi'nde kadınların üretim faaliyetlerinin yanı sıra çocuklar ve gençler de müzik kurslarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Merkezde yaklaşık üç aydır gitar eğitimi alan Tuana Kayabaşı, kurs sayesinde temel akorları öğrendiğini ve üç dört parça çalabildiğini söyledi.

        Gitar çalmayı ilk kez merkezde öğrendiğini belirten Kayabaşı, eğitmen Oğuz Hoca eşliğinde eğitim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Hafta içi kurslara katıldığını ve merkezde birçok arkadaş edindiğini anlatan Kayabaşı, kursun yalnızca müzik öğrenmek için değil, sosyalleşmek ve verimli vakit geçirmek açısından da faydalı olduğunu belirterek okul arkadaşlarını da kursa katılmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

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