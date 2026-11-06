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        Ağrı'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde yapımı tamamlanan 5 okul, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:25 Güncelleme:
        Ağrı'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde yapımı tamamlanan 5 okul, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekilerin katılımıyla, Doğubayazıt ilçesinde yapımı tamamlanan 4 okul için toplu açılış programı yapıldı.

        Cemile Yassubuğa İlkokulu bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, eğitimin bir ülkenin en önemli alanlarından birisi olduğunu ve ülkenin son yıllarda eğitimin bütün kademelerinde çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

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        Ülkede eğitimi bir gelecek meselesi olarak gören, insanı merkeze alan ve uzun vadeli hedeflerle hareket eden bir anlayış bulunduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen eğitim yatırımlarımız, eğitim alanındaki ortaya koyduğumuz reformlarımız, ülkemizin eğitim altyapısının güçlenmesine çok çok önemli katkılar sağlamıştır. Ecdadımızdan bizlere miras kalan çok önemli, güzel bir söz var 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte bu düstur bugün eğitim politikalarımızın temelini oluşturmaktadır."

        Bozkurt, insana yapılan yatırımın bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu anlattı.

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        Bu vizyonun eğitim alanındaki önemli yansımalarından birisinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Özellikle köklerden geleceğe anlayışla şekillenmiş, yetkin ve erdemli insan anlayışını merkeze alan bu model, çocuklarımızın sadece bilgi sahibi olmasını değil öğrendikleri bilgileri hayatları boyunca kullanabilmeyi salık vermektedir. Dolayısıyla bizler de bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Milletvekili Kilerci de çocukların kendi topraklarında en iyi imkanlarla eğitim görmesinin önemli olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından Vali Bozkurt ve beraberindekiler, sınıfları gezip öğrencilerle bir araya geldi.

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        Vali Bozkurt, Milletvekili Kilerci, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile Tutak ilçesinde ise Adalet İlkokulunu ve Tutak Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliğini de hizmete açtı.

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