Ağrı'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Köyün beyaza bürünen manzarasıyla güne başlayan çocuklar, kar yağışını fırsata çevirerek kar topu oynadı.

Köy sakinlerinden İbrahim Kılıç, bu yıl kış mevsiminin erken geldiğini belirterek, kar yağışıyla birlikte güzel manzaraların ortaya çıktığını söyledi. Kılıç, "Bu sene kış erken geldi. Kar kendini bıraktı, şu an güzel bir manzara var. En çok çocuklar sevindi. Çocuklarımız kar topu oynuyor, eğleniyor" dedi.

Kar yağışının ardından köyde oluşan beyaz örtü, özellikle çocukların neşeli görüntüleriyle renkli anlara sahne oldu.